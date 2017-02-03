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10 Şubat 2017 19:00
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Tosic’in sözleşmesi ‘şartlı’ olarak uzatıldı

Beşiktaş, Tosic'i KAP'a bildirdi. Sözleşmede 2 yılda 60 maç oynama şartı var.
11:433 Şubat 2017
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Tosic’in sözleşmesi ‘şartlı’ olarak uzatıldı

Siyah-beyazlı ekipte Sırp futbolcu Dusko Tosic’in sözleşmesi “şartlı” olarak uzatıldı.

Eşi Jelena Karleusa’nın dün sosyal medya hesabından duyurduğu ve imza anlarını paylaştığı anlaşma bugün KAP’a bildirilirken Sırp futbolcunun Beşiktaş ile yaptığı sözleşmede bazı şartlar yer aldı. Savunma oyuncusu 2 sezon içinde toplamda en az 45’er dakikadan 60 maç oynar ise sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacak. .

Dusko Tosic’in 2020 yılına kadar olan sözleşmesinin detayları şöyle:

“Oyuncuya; 2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro, 2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret, Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir. Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 – 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise (45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır.

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig Tosic
Son güncelleme: 11:45 | 03.02.2017
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