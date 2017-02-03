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Trabzonspor’dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan davanın sonuçlandığını duyurdu.
00:013 Şubat 2017
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Trabzonspor’dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Trabzonspor Kulübü gündeme bomba gibi düşen Hakan Çalhanoğlu’nun aldığı ceza hakkında KAP aracılığıyla açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, 2013’te açılan davanın sonuçlandığını ve Hakan’ın kendilerin 100 bin Euro ödeyeceğini duyurdu. Ayrıca açıklamada milli futbolcunun 4 ay men cezası aldığı da yer aldı.

Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı açıklama şöyle;

“Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor ile sözleşme akdettikten sonra Almanya’da bir başka Kulüple sözleşme akdetmiş, kendisine ödenen 100.000.-Euro bedeli ise kulübümüze iade etmemiştir. 02.04.2013 tarihinde futbolcu Hakan Çalhanoğlu aleyhinde FIFA nezdinde açtığımız dava 28.01.2016 tarihinde FIFA tarafından karara bağlanmıştır. FIFA, futbolcu aleyhine 4 ay sportif ceza vermiş, Trabzonspor’un diğer taleplerini reddetmiştir. Futbolcu ve Şirketimiz tarafından CAS nezdinde itirazda bulunulmuş; CAS 02.02.2017 tarihinde verdiği kararda FIFA kararını lehimize bozarak futbolcunun Şirketimize 100.000.-Euro ödemesine karar verirken, futbolcu hakkında FIFA tarafından verilen sportif cezayı ise onamıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla”

02 Şubat 2017 FIFA`dan şok Hakan Çalhanoğlu kararı! 4 ay futboldan men! Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Hakan Çalhanoğlu trabzonspor
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