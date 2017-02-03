Trabzonspor’dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan davanın sonuçlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü gündeme bomba gibi düşen Hakan Çalhanoğlu’nun aldığı ceza hakkında KAP aracılığıyla açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, 2013’te açılan davanın sonuçlandığını ve Hakan’ın kendilerin 100 bin Euro ödeyeceğini duyurdu. Ayrıca açıklamada milli futbolcunun 4 ay men cezası aldığı da yer aldı.

Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı açıklama şöyle;

“Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor ile sözleşme akdettikten sonra Almanya’da bir başka Kulüple sözleşme akdetmiş, kendisine ödenen 100.000.-Euro bedeli ise kulübümüze iade etmemiştir. 02.04.2013 tarihinde futbolcu Hakan Çalhanoğlu aleyhinde FIFA nezdinde açtığımız dava 28.01.2016 tarihinde FIFA tarafından karara bağlanmıştır. FIFA, futbolcu aleyhine 4 ay sportif ceza vermiş, Trabzonspor’un diğer taleplerini reddetmiştir. Futbolcu ve Şirketimiz tarafından CAS nezdinde itirazda bulunulmuş; CAS 02.02.2017 tarihinde verdiği kararda FIFA kararını lehimize bozarak futbolcunun Şirketimize 100.000.-Euro ödemesine karar verirken, futbolcu hakkında FIFA tarafından verilen sportif cezayı ise onamıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla”

FIFA`dan şok Hakan Çalhanoğlu kararı! 4 ay futboldan men! Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi. İlgili Haberi Oku