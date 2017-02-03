Tudor Galatasaray için görevde

Ligin bitimiyle birlikte çokça eleştirilen Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz hafta arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor'a oynattığı pozitif futbol ile öne çıkan Igor Tudor ile yeni sezon için sözlü anlaşmaya varmıştı. Hırvat çalıştırıcı da “Galatasaray'dan teklif aldınız mı?” sorusuna “Yorum yok” diyerek bir anlamda imzanın gerçekleşeceğinin ilk sinyalini vermişti.
FORVET VE ORTA SAHA
Kardemir Karabükspor'un başarısı için ter döken Tudor'un şimdiden Galatasaray'ın geleceği için planlama yaptığı da gelen haberler arasında. Başarılı çalıştırıcının, şu anda Süper Lig'de oynayan iki yıldız ismin alınması konusunda görüş belirttiği ifade edildi. Tudor'un öncelikli isteği bir forvet ve orta saha oyuncusu… Galatasaray yönetiminin de bu planlamaya uyarak sezon sonuna doğru Hırvat hocanın istekleri doğrultusunda hamleler yapması bekleniyor.