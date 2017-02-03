Tudor Galatasaray için görevde

Galatasaray’ın, yeni sezon için söz kestiği Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, listesini hazırlıyor. Şimdiden geleceğin planlarını yapan Kardemir Karabükspor’un teknik direktörü, yönetimden Süper Lig’de forma giyen iki yıldız oyuncunun alınmasını istedi.

Ligin bitimiyle birlikte çokça eleştirilen Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz hafta arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor'a oynattığı pozitif futbol ile öne çıkan Igor Tudor ile yeni sezon için sözlü anlaşmaya varmıştı. Hırvat çalıştırıcı da “Galatasaray'dan teklif aldınız mı?” sorusuna “Yorum yok” diyerek bir anlamda imzanın gerçekleşeceğinin ilk sinyalini vermişti.

UEFA`dan Türk kulüplerine 6 milyon 781 bin avro gelir UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplamda 150 milyon avro dağıttını açıkladı. İlgili Haberi Oku

FORVET VE ORTA SAHA

Kardemir Karabükspor'un başarısı için ter döken Tudor'un şimdiden Galatasaray'ın geleceği için planlama yaptığı da gelen haberler arasında. Başarılı çalıştırıcının, şu anda Süper Lig'de oynayan iki yıldız ismin alınması konusunda görüş belirttiği ifade edildi. Tudor'un öncelikli isteği bir forvet ve orta saha oyuncusu… Galatasaray yönetiminin de bu planlamaya uyarak sezon sonuna doğru Hırvat hocanın istekleri doğrultusunda hamleler yapması bekleniyor.