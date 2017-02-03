Yayın ihalesi TBMM’ye taşındı

SÖZCÜ'nün haberi ses getirdi, yayın ihalesi TBMM gündemine geldi. CHP’li Barış Yarkadaş, Spor Bakanı Kılıç’ın yanıtlaması için önerge verip kurun 3.26 TL’ya sabitlenme nedeni gibi 7 kritik soru yöneltti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sert eleştirilerini alınca ses getiren Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş BeIN Media arasındaki yayın ihalesi anlaşması TBMM gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Futbol kulüpleri bu durumdan büyük oranda etkilenecek. 1 Haziran tarihinde doların 4 TL olacağını varsaysanız dahi kulüplerin yıllık kaybı 185 milyon TL. 5 yıllık ihalede zarar en azından 925 milyon TL. Bunlar minimum rakamlar” dedi. Yarkadaş, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na önerge verip 7 soru yöneltti.

Aziz Yıldırım`ın başlattığı tartışma büyüyor Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayınbiraderinin damadı olarak da bilinen Göksel Gümüşdağ ile kapışan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig yayın ihalesini eleştiriye açtı. İlgili Haberi Oku

İşte Yarkadaş’ın soruları:

1- Yayın ihalesi niçin bazı kulüplerin bilgisi dışında hazırlanmıştır?

2- Sözleşmenin imzalandığı gün dolar kuru 3.36 bandındayken, dolar, niçin 3.26'ya sabitlenmiştir? Kulüplerin bu sabitlenmeden zararı ne kadardır?

3- Yayıncı kuruluş, niçin 500 milyon dolar artı KDV olarak kamuoyuna açıklanan anlaşmanın yarısını TL, yarısını dolar olarak ödemek istemiştir?

4- Dolar sabitlendiğine göre yıllık artış niçin TEFE-TÜFE üzerinden yapılacaktır?

5- Anlaşma Haziran 2017'de geçerliği olacağı halde, niçin o günkü dolar kuru baz alınmamıştır? Şartnamede buna yönelik bir değişiklik yapılmamasının gerekçesi nedir?

6- Beş yıllık anlaşma sonunda döviz artış gösterirse, kulüplerin zararını kim karşılayacaktır?

7- Katarlı firmaya özel ayrıcalık tanındığı iddiaları doğru mudur?