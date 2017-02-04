Adana Demirspor hız kesmiyor

Adana Demirspor'da Büyükşehir Gaziantepspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Adana Demirspor'da Büyükşehir Gaziantepspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, koordinasyon ve ardından da taktik ağırlıklı çift kale maç ile devam etti. Teknik patron Engin İpekoğlu, tüm oyuncularla yakından ilgilenirken taktik maçında oyunu belirli kısımlarda durdurarak isteklerini dile getirdi. Oyuncular da ellerinden gelen gayreti göstererek Engin İpekoğlu'nun direktiflerini yerine getirmeye çalıştı. Takımın devre arası transferleri Tiago, Leroy George, Alican, Timuçin ve Berat'ın arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde kaynaştığı görüldü.

U21 ile hazırlık maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu nedeniyle bu hafta maçların oynanmayacağı nedeniyle Adana Demirspor U21 takımıyla bir hazırlık maçı yapacak. Engin İpekoğlu hem takıma yeni katılan oyuncuların uyum sorununu daha çabuk atlatmaları hem de haftayı maç yaparak geçirmek istemesi nedeniyle Pazar günü Aytaç Durak Tesisleri'nde U21 takımıyla hazırlık maçı oynanacak.