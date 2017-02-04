Alanyaspor’dan farklı prova

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, lig hazırlıklarını Bulgar Süper Lig takımlarından OFK Pirin ile yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor 3-0’lık skorlar galip geldi.

Spor Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği ile 11 Şubat'ta karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına Bulgaristan takımlarından OFK Pirin ile sürdürdü. Alanya Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor sahaya; Haydar, Gassama, Omeruo, Birol, Tzavellas, Emre, Landel, Guerrier, Efecan, Junior Fernandes ve Vagner Love kadrosuyla çıktı. Rakip OFK Pirin ise Kostov, Bashliev, Popev, Nichev, Nikolov, Starokin, Kostadinov, Suda, Koshtana, Mladenov, Tasev oyuncularından oluşan 11'le çıktı.

Maçta ilk gol pozisyonunu 8. dakikada Aytemiz Alanyaspor, yeni transferi Junior Fernandes ile buldu. Orta sahada gelişen atakta Emre’nin pasında Gassama sağdan ortaladı. Fernandes’in kafa vuruşunda top kaleci Kostov’un kucağında kaldı.

35. dakikada orta sahada topu kapan Tzavellas ceza sahası önündeki Vagner'e topu gönderdi. Bu oyuncu ise soldan ilerleyen Efecan'a ara pas attı. Ceza sahası içerisine kadar sokulan Efecan kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu beraberinde koşu yapan Vagner'e tekrar pasladı.

Vagner'de topu plase vuruşu ile boş kaleye gönderdi. (1-0)61. dakikada orta sahada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Candeias'ın pasında kale önünde topla buluşan Plet'in sert vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. (2-0)

65. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Plet rakip oyuncular tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Candeias'ın plase vuruşu fileleri havalandırdı. (3-0)

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.