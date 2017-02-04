Anadolu Efes, Kızılyıldız’a dur dedi!

Anadolu Efes, Euroleague'de 7 maçtır kazanan ve ilk 4 mücadelesi veren Kızılyıldız'ı zorlu deplasmanda farklı yendi: 86-72.

Euroleague’in 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Kızılyıldız ile karşılaştı. Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanan mücadeleyi Efes 86-72 kazanmayı başardı.

İlk periyodu 4 sayıda geride tamamlayan Anadolu Efes, 2. periyotta ise hem hücumda hem de savunmada harika bir performans gösterdi. 31 sayı atan temsilcimiz, rakibini 16 sayıda tutarak ilk yarıyı 47-36 tamamladı.

Derrick Brown ve Bryant Dunston’ın pota altındaki etkili oyunu galibiyeti getirdi. Deshaun Thomas’ın 17 sayısı, Thomas Heurtel’in 12 sayı ve 15 asisti de skordaki farkı getirdi.

Anadolu Efes, 7. maçtır kaybetmeden Kızılyıldız’ı mağlup ederek 10 galibiyetle 8. sıraya yükselirken, Darüşşafaka Doğuş’u 9. sıraya indirdi.