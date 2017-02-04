Barcelona’ya ikinci Türk: Mesut Özil

Arda Turan’ın forma giydiği Barcelona, Arsenal ile sözleşmesini uzatmayan Mesut Özil’e kancayı taktı.

Barcelona, Arsenal'de geleceği belirsiz olan Mesut Özil'i almak için harekete geçti. Katalan ekibi, İngiltere Premier Ligi ekibiyle sözleşme uzatma konusunda sıkıntı yaşayan Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Kulüp yetkilileri, 28 yaşındaki futbolcuya, “Eğer Arsenal ile anlaşamazsan Barcelona'nın kapısı sana açık” çağrısında bulundu.

2018'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Arsenal ile sözleşmesi 2018'de sona erecek Mesut Özil de İspanya'ya dönmeye sıcak bakıyor. Türk oyuncu, daha önce Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'de 2010-14 arasında top koşturmuş, 159 karşılaşmada 27 gole imzasını atmıştı. Alman milli futbolcunun önümüzdeki haftalarda Barcelona yetkilileri ile bir araya gelerek olası transferiyle ilgili olarak masaya oturacağı bildirildi.