Başakşehir 2-1 Galatasaray / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Medipol Başakşehir'e diş geçiremedi. Başakşehir'in 2-1 kazandığı maçta son Türkiye Kupası şampiyonu Aslan, turnuvaya veda etti. Cimbom'daki 3 sakatlık vakası da hezimetin tuzu biberi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Başakşehir engeline takıldı. Son Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılılar Başakşehir’e deplasmanda 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Galatasaray Süper Lig’de evinde Kayserispor’u konuk edecek.

PODOLSKİ DİREĞE TAKILDI

Maçın daha birinci dakikası dolmadan pozisyon buldu sarı-kırmızılılar. Lukas Podolski’nin 30 metreden çıkardığı füze üst direkte patladı. Önde basan Başakşehir, Galatasaray’a oyun kurma konusunda sıkıntılar yaşattı.

Wesley Sneijder’in 5. dakikadaki sakatlığı ise Galatasaray için yıkım oldu. Sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçının bilançosu 3 sakat futbolcu oldu.

OFSAYT İTİRAZLARI

Başakşehir takımının 2 golü de Mustafa Pektemek’ten geldi. Ofsayt itirazlarına rağmen topu alan Edin Visca, Mustafa Pektemek’e güzel bir orta çıkardı. Pektemek’in kafa vuruşunda defans ve Cenk Gönen’in hamleleri yetersiz kaldı: 1-0

27. dakikada tekrar sahneye çıkan Pektemek’in vuruşu, savunmaya da çarparak Cenk Gönen’in üstünden filelerle buluştu: 2-0. Galatasaray’ın tek golü 90+2’de Eren Derdiyok’tan geldi.

İSTİFA SESLERİ

Galatasaray taraftarları maçın 60. dakikasından sonra teknik direktör Jan Olde Riekerink için istifa çağrısında bulundular. “Riekerink istifa” diye tempo tutan taraftarlar, 2-0 geride götürdükleri Başakşehir maçında gidişattan memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Taraftarlar ayrıca yönetimi de istifaya davet etti.

CENK MUSLERA’YI ARATTI

Galatasaray’da ilginç sakatlıklar dizisine bir halka daha eklendi. Sarı kırmızılı ekibin stoperi Ahmet Çalık maç öncesi ısınma çalışmasında Lukas Podolski ile girdiği mücadelede sakalandı. Çalık, tedavisinin ardından ilk onbirdeki yerini aldı.

MUSLERA RİSKE EDİLMEDİ

Galatasaray’da zorlu Başakşehir maçı öncesi Riekerink, kararını Cenk Gönen’den yana kullandı. Hatırlanacağı üzere serçe parmağında kırıkla özel eldiven yardımıyla oynayan Uruguaylı file bekçisi Muslera, lig maçları öncesi bu karşılaşmada riske edilmedi. Riekerink bu yüzden Cenk’e forma verdi.

Cenk Gönen, Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Hafta boyunca takımla çalışan ve maç kadrosuna alınması beklenen Tolga Ciğerci yine teknik direktör Riekerink tarafından kadroya alınmadı.

Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden eski yönetici Haldun Üstünel’in ağabeyi Kerim Üstünel bugün hayatını kaybetti.