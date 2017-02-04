Beşiktaş’ın kozu Fenerbahçe’nin kabusu

Dolmabahçe'de yüksekten uçan Beşiktaş, son haftalarda Kadıköy’den uzakta tel tel dökülen Fenerbahçe’yi yarın konuk edeceği kupa derbisinde en çok Vodafone Arena’nın tılsımına güveniyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'deki dev kapışmasına sahne olacak. 11 Nisan 2016'da 3-2 kazandığı Bursa maçıyla açtığı Vodafone Arena'da 18 resmi maçta 62 gol atıp (maç başına 3.4) 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 26 Kasım'daki 1-1'lik Başakşehir müsabakasının ardından ise mabedindeki son 6 karşılaşmada (3'ü lig, 3'ü kupa) konuk rakiplere üstünlük kurup evindeki zafer serisini 6'ya çıkardı.

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Fenerbahçe ise evinde yüksekten uçan Beşiktaş'a konuk olacağı rövanşı olmayan kupa derbisi öncesi deplasmanlarda kâbus görüyor. Ligdeki son 3 dış saha sınavında aldığı mağlubiyetler, zirve yarışından uzaklaşan sarı-lavivertli takımın moral-motivasyonunu da çok olumsuz etkilemiş durumda. Kadıköy'den uzakta sırasıyla Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Kanarya, Trabzonspor'u 3-0 yenip, 19. haftada ise düşme hattındaki Kayserispor'a 4-1'lik şok skorla boyun eğmişti.

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Bu sezon üç kulvardaki 17 deplasmanda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayıp kazanma oranında yüzde 50'yi yakalayamayan ezeli rakip, kupanın grup aşamasında ise dışarıda 2 beraberlik alıp, tek galibiyetini Menemen'e (1-0) karşı elde etmişti. İki takımın taban tabana zıt olan iç ve dış saha performansı ile muhteşem bir atmosfere sahip Arena'nın tılsımı, 2017'de maç kaybetmeyen Beşiktaş'ı kâğıt üzerinde çeyrek final için çok daha avantajlı kılıyor.