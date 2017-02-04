Chelsea 3-1 Arsenal / Maç özeti

Lider Chelsea, büyük önem arz eden Londra derbisinde Arsenal'a göz açtırmadı. Üç golle rakibini deviren Antonio Conte'nin öğrencileri, liderlikte ara açtı.

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Chelsea, evinde Arsenal’ı konuk etti. Kritik Londra derbisinin galibi maçtan 3-1 galip ayrılan Chelsea oldu.

Maviler’in gollerini 13. dakikada Marcos Alonso, 53’te Eden Hazard ve 85. dakikada Cesc Fabregas kaydetti. Konuk takımın teselli golü 90’da Olivier Giroud’un kafasında geldi.

Lider Chelsea bu skor ile birlikte rakibi Arsenal ile olan puan farkını 12’ye çıkardı. 47 puanda kalan Arsenal haftayı puansız kapadı. Antonio Conte’nin ekibi şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken Arsenal bu hafta ikinci olma şansını tepti.

Bu sezon sahasında bir tek Liverpool’a kaybeden Chelsea, iç sahadaki inanılmaz performansını devam ettirdi.

İngiltere Premier Lig’de Chelsea bir sonraki maçını Burnley deplasmanında oynayacak. Arsenal ise evinde Hull City’yi konuk edecek.