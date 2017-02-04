Fenerbahçe’de derbi öncesi para dopingi!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan F.Bahçe, dev derbiye kenetlendi. Farklı Kayseri yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Kanarya'da futbolcular, galibiyet yemini etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a Vodafone Arena'da ilk yenilgiyi yaşatarak unvan silmek istiyor. Dev derbide alınacak bir galibiyet ayrıca Kadıköy'de de bayramhavası estirecek.
Futbolcular, teknik heyet, taraftar ve yönetim, bu kritikmaç öncesinde her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kendilerine ayrılan biletleri tüketen taraftarlar bugün tesislere giderek takıma destek verecek,maç günü de kafileyi Vodafone Arena'ya uğurlayacak. Yönetim, oyuncuların prim alacaklarını ve transfer taksitlerini ödedi. Ayrıca Başkan Aziz Yıldırımtesislerde futbolculara moral verecek.