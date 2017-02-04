Florya’daki kriz çözüldü

Emlak Konut GYO ile yapılan anlaşmanın ardından ortaya çıkan Florya Metin Oktay Tesisleri’ne 1997’de konulan ipotek sorunu yönetimin çabasıyla çözüldü. Başkan Dursun Özbek, Bakırköy Belediyesi’ne gidip imzaları attı ve ipotek kaldırıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ne 1997 yılında konulan ipotek yeni ortaya çıktı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başını bir hayli ağrıttı. Sarı-kırmızılılar, Bakırköy Belediyesi'ne giderek tapu dairesine başvuruda bulundu. Bu can sıkıcı olay herkesten gizlenirken duruma el atan Başkan Dursun Özbek, camiayı sevindiren bir gelişmeye imza attı.

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İki önemli proje için Emlak Konut GYO ile anlaşan sarı-kırmızılılardaki ‘ipotek' krizi çarşamba günü çözüldü. Başkan Dursun Özbek, Bakırköy Belediyesi'ne giderek imzaları attı ve ipotek kaldırıldı. Önceki gün de Florya-Riva projelerindeki bu son engeli ortadan kaldıran sarı-kırmızılıların önünde hiçbir engel kalmadı ve Başkan Dursun Özbek de soluğu Ankara'da aldı.