Fuat Hüsnü’nün çorabı

Futbol camiası, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, maçların yayın ihalesi hakkındaki tartışmasını konuşuyor. Anlaşmazlığın, birinin dolar kurunu 3.26'ya sabitlemek isteyip, diğerinin 3.36'da ısrarcı olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Yani 10 kuruşluk fark, maçları izlememizi tehlikeye soktu. Tıpkı 116 yıl önce olduğu gibi…

Şöyle ki; trilyon dolarlık futbol endüstrisinin bu topraklardaki temelleri 1901'de Fuat Hüsnü Bey tarafından atıldı. Bahriye mektebinde okurken İngilizlerden etkilenen Fuat Hüsnü, memur Reşad'la birlikte padişah baskısından İngilizce isim seçip Black Stockings (Siyah Çoraplılar) takımını kurdu ve ‘ilk Türk futbolcusu' olarak tarihe geçti. Bu girişimi için de ihaleye çıkmak şöyle dursun cebinden para harcadı.

Her fırsatta Heybeliada'dan 30 paraya vapura biner, o dönem Papazın Çayırı olarak anılan Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelir, 5 kuruşa aldığı eski futbol topu ve takıma adını veren 10 paralık siyah çorabıyla top koştururdu.

Şu günlerde yere göğe sığdırılamayan II. Abdülhamid'in “Top bahane, bana darbe yapacaklar” kuruntusuyla hapse atılana kadar, subay babasının verdiği haftalık 10 kuruş harçlığı futbola yatırdı. Sonrasında da yılmadı şimdi milyon dolarlık kavganın verildiği Türk futbolunun temellerini attı.

Lafın kısası; futbol tarihimiz için 10 kuruş çok önemlidir. Bu yüzden Süper Lig'i izlemeye paranız yoksa mahalle maçlarına gidin. Hem bedava hem de Fuat Hüsnülerden çok var…