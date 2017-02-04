Galatasaray yönetimi taraftarı isyan ettirdi

Boştaki Fildişili yıldız Didier Drogba'yı istemeyen Galatasaray yönetimi, Podolski’yi de en kötü ihtimalle sezon sonu Japon kulübü Vissel Kobe’ye gönderecek. Alman oyuncu, 2 ay içinde de gidebilir.

Ara transferde kadrosunu sadece Ahmet Çalık ve Rodrigues transferleriyle süsleyebilen G.Saray yönetimi, taraftarlarını üzen hamleler yapmayı sürdürüyor. Takımda efsane isim haline gelmiş Didier Drogba'nın, Galatasaray’da oynamaya sıcak bakmasını görmezden gelen ve müthiş bir forma satma fırsatını tepen yönetim, şimdi de Lukas Podolski kararıyla sarı-kırmızılı futbolseverleri isyan noktasına getirdi.

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BİR YILDIZ DAHA KAYIYOR

Alman oyuncuyu en kötü ihtimalle sezon sonunda Japon kulübü Vissel Kobe'ye satacak olan sarıkırmızılı yöneticilerin başka bir planı olduğu da ileri sürüldü. Buna göre Japonya'da transfer döneminin 1 Nisan'da bitecek olması nedeniyle yönetim, Poldi'yi 2 aylık süre zarfında da satmaya sıcak bakıyor. Böylelikle bonservis pazarlığı yapılıp, fiyat yükseltilmeye çalışılacak ama Cimbom'dan önemli bir yıldız daha ayrılmış olacak.