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GENÇLERBİRLİĞİ
11 Şubat 2017 13:30
ALANYASPOR
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği 2-3 Kayserispor / Maç özeti

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek adından söz ettiren Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni deplasmanda devirerek çeyrek finale uzandı.
18:084 Şubat 2017
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Gençlerbirliği 2-3 Kayserispor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta galip gelen son zamanların çıkıştaki ekibi Kayserispor oldu.

Konuk takımın golleri Welliton (2) ve Uğur Çiftçi’den (k.k) geldi. Başkent temsilcisinde Serdar Gürler ve Etien Velikonja’nın golleri yeterli olmadı.

Sarı-kırmızılı eki bu skorla birlikte çeyrek finale yükseldi. Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yenerek adından söz ettiren Sergen Yalçın’ın takımı iyi formunu Türkiye Kupası’nda da devam ettirdi.

2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları kura çekimi, 7 Şubat 2017 Salı günü yapılacak.

Kayserispor Süper Lig’de Galatasaray deplasmanında zorlu bir sınav verecek.

Etiketler
Gençlerbirliği kayserispor
Son güncelleme: 18:11 | 04.02.2017
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