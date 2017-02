Göztepe’de Başkan Sepil’den sert tepki!

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, sosyal medya üzerinden kulübü yıpratmaya çalışanlara sert tepki gösterdi.

İzmir’den de destek alamadıklarını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Olumlu gidişat ve elde edilen başarılardan rahatsız bazı kesimler, daha önceden yaptıkları gibi eski alışkanlıklarını devam ettirerek kişisel çıkarlarını Göztepe’nin menfaatlerinin üzerinde tutup Göztepe ismi ve markasını kullanarak, akıllarınca sahip oldukları sosyal medya hesapları üzerinden kulübümüzü dizayn etme hatta daha da ileri giderek çalışanlarını belirleme amacındadırlar. Bu dönemin sona erdiğini konunun muhatapları çok iyi anlamalıdırlar. Dedikodu üreten, önyargılı ve hadlerini aşan bir şekilde kulübümüzü, çalışanımızı ve camiamızı sosyal medya üzerinden karalamaya çalışan bu girişimlere asla müsaade etmeyeceğimin, bu kişilere karşı kulübün menfaatlerini korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunacağımın kamuoyu tarafından bilinmesini isterim” açıklamalarını yaptı.

Tüm platformlarda yer alan yapıcı eleştirileri ise dikkate aldıklarını söyleyen Mehmet Sepil, “Kötü niyetli oluşumların, geleceğin Göztepe’sinin oluşturulmaya başlandığı bu dönemde süreçleri olumsuz yönde etkileme çalışmalarına sağduyulu Göztepe taraftarlarının itibar etmeyeceğini biliyor ve gerekli cevabı vereceklerine inanıyorum. Herkes emin olmalıdır ki kulübümüz içerisinde ve camiamızda olan biten her konuyu yakınen takip etmekte ve bilgilendirilmekteyim. Başkanı olduğum ve büyük güven duyduğum her seviyedeki çalışanlarımız tüm birimleriyle Göztepe’nin hak ettiği konuma ulaşması için özveri ile her konuda tam bir iletişim, koordinasyon, disiplin ve belirlenmiş kurallar içerisinde çalışmaktadır. Büyük Göztepe taraftarının bugüne kadar verdiği desteği tüm süreçlere ve ligin son düdüğüne kadar devam ettireceğine dair olan inancım tamdır. Kuvvetli iletişim ve işbirliği içerisinde kalıcı başarı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.