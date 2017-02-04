II. Abdülhamit’in torununa Galatasaray’dan cevap

II. Abdülhamit’in 5. kuşak torunu Osmanoğlu’nun Galatasaray Adası hakkındaki açıklamalarına yönetici Ural Aküzüm yanıt verdi.

Son günlerde ortaya çıkan II. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası üzerinde hak iddia etmesi sarı-kırmızılı camiayı harekete geçirdi.

Mesut YILDIRIM / ÖZEL HABER

Konuyla ilgili açıklamada bulunan yönetici Ural Aküzüm, taraftarları ve camiayı rahatlatacak açıklamalarda bulundu:

“Spekülasyona gerek yok. Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır ve bizimdir. Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Başmimar Sarkis Balyan'a mülkiyet olarak devrediliyor ve kendisinin bu adanın üstüne bir köşk inşa ettiğini görüyoruz. Hatta dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında burada konaklıyor ve Osmanlı için resimler yapıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Şirket-i Hayriye vapur işletmesine kiraya verilmiş ve kömür deposu olarak kullanılmış.

Adanın tapusunu 1957 yılında o dönemki başkanımız Sadık Giz, 150 bin lira karşılığı ücret ödeyip, kulübümüz namına devralmıştır. Bu, bir gayrimenkul satışıdır. Galatasaray Adası 60 yıldır tapu sicil kayıtlarına göre G.Saray Spor Kulübü'nündür. 5 Temmuz 1957'de adanın tapusu Galatasaray Spor Kulübü üzerine çıkarılıyor.”

Abdülhamit`in torunu Galatasaray Adası`nı istiyor Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in beşinci kuşak torunu olan Nilhan Osmanoğlu, canlı yayında Suada'dan hak iddia ettiklerini açıkladı. Osmanoğlu, konuyu İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağını belirtirken, bu sözler sosyal medyada tepki uyandırdı. İlgili Haberi Oku

KANUN DEĞİŞMEZSE ZOR

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde özel mülkiyetin ancak kamu yararı varsa alınabileceği belirtiliyor. Karadan 165 metre açıktaki ada halen hizmette. Hukuki olarak ise kadastro kanunu değişmediği sürece Nilhan Osmanoğlu'nun, Galatasaray Adası'nı kendi mülküne geçiremeyeceği belirtiliyor. Şahsi mal iddia edilip bedel davası açılsa bile tazminatın devlet tarafından ödeneceği ifade ediliyor.