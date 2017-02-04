Karabükspor Beşiktaş’a odaklandı

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Beşiktaş maçının Galatasaray karşılaşması gibi kente ayrı bir hava katacağını söyleyerek, 3 puanla ayrılmak istediklerini kaydetti.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip istasyon çalışmasının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Abdou Razack Traore katılmazken; Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştılar. Antrenmanı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül de takip etti

İdman sonrası açıklamaları bulunan Asbaşkan Gül, ara transfer döneminde takıma 4 yeni oyuncu katarak kadrolarını genişlettiklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak Akhisar ve Galatasaray galibiyeti aldıklarını ancak son Rize deplasmanında istemedikleri mağlubiyetle döndüklerini kaydeden Gül, “Şimdi önümüzde Beşiktaş maçımız var. Beşiktaş maçı da Galatasaray maçı gibi Karabük'e bir hava katacaktır. Taraftarın ve şehrin beklediği maçlar bunlar. Galatasaray maçı bizim için çok iyiydi ve 3 puan almıştık. Beşiktaş maçından da aynısını çıkarmak istiyoruz. Beşiktaş çok formda bir takım ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Bizim de kendi hesabımız var. Bunu tutturmak için biran evvel ligde kalmayı garantileyecek puanları yakalamamız gerekiyor. Şu an eksiklerimiz yok denecek kadar aza indirdik. Tanase birkaç güne formuna kavuşacak. Skulason ve Rybka takımla çalışmalara başladı. Afrika kupası için ülkesinde bulunan Traore dışında eksiğimiz yok. Beşiktaş maçı hazırlıklarımızı iyi bir havada çalışmalarımız sürüyor” dedi.