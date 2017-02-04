Küçük bütçeli dev takım: Medipol Başakşehir

60 milyon Euro'luk Medipol Başakşehir, 143 milyon Euro değere sahip Fenerbahçe’nin 7, 100 milyon Euro’luk Galatasaray’ın 3 puan önünde yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir mütevazı bütçesiyle devlere kafa tutuyor. Turuncu-lacivertliler, kadro değeri bakımından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde olsa da gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakmayı bildi. Ligde 19 hafta sonunda, Medipol Başakşehir 42 puanla 44 puanlı lider Beşiktaş'ın arkasında zirve takibini sürdürüyor.

Cengiz Ünder'den örnek davranış Medipol Başakşehir'in Kızılay ile ortak yürüttüğü kan bağışı projesi kapsamında takımın genç oyuncusu Cengiz Ünder, antrenman öncesi kan bağışında bulunan taraftara forma hediye etti. İlgili Haberi Oku

60 MİLYON EURO

Medipol Başakşehir'in kadro değeri yaklaşık 60 milyon Euro. Ara transferde kadrosunu İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor, Egemen Korkmaz ve Junior Caiçara ile güçlendiren İstanbul temsilcisi ligde en pahalı dördüncü takım konumunda. Abdullah Avcı'nın öğrencileri şampiyonluk yarışında 143 milyon Euro değere sahip Fenerbahçe'nin 7 puan, 100 milyon Euro değere sahip Galatasaray'ın 3 puan önünde…

Yayın ihalesi TBMM`ye taşındı SÖZCÜ'nün haberi ses getirdi, yayın ihalesi TBMM gündemine geldi. CHP'li Barış Yarkadaş, Spor Bakanı Kılıç'ın yanıtlaması için önerge verip kurun 3.26 TL'ya sabitlenme nedeni gibi 7 kritik soru yöneltti. İlgili Haberi Oku

EN PAHALISI VISCA

Medipol Başakşehir'de değeri en yüksek oyuncu ise 8,5 milyon Euro ile Bosnalı futbolcu Edin Visca… Bu oyuncuyu 7,5 milyon Euro değerle Volkan Babacan izlerken, Mahmut Tekdemir ve Epureanu da 4,5 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncuları arasında yer alıyor.