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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
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Lukas Podolski çıkmazı

Podolski'nin menajeri Touihri, İstanbul’da ortaya çıktı, transfer kulisleri hareketlendi.
12:454 Şubat 2017
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Lukas Podolski çıkmazı

Galatasaray’da Lukas Podolski bilmecesi bir türlü çözülemiyor. Daha önce sarı-kırmızılı yönetimle iki kez, Poldi'nin Japonya'nın Vissel Kobe takımına transferini görüşen menajer Nassim Touihri, geçen haftaki toplantının ardından yine İstanbul'a geldi. Touihri'nin Japon ekibinin teklifine dair yeniden Galatasaray ile görüşeceği öğrenildi. Alman menajerin, Podolski'ye gelen yıllık 8 milyon Euro dolayındaki teklifi değerlendirmek istediği belirtiliyor.

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PODOLSKI’NİN İŞİ GOL

Lukas Podolski, bu sezon Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı. Alman yıldız, Erzincan'a 5, Dersim'e 3 ve Elazığ'a 2 olmak üzere 10 gol kaydetti. Poldi'nin ligde de üç golü bulunuyor.

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galatasaray lukas podolski
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