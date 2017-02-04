Martix hareketiyle tekmeden kaçan dövüşçü

Mixed Martial Arts (MMA) dövüşlerinde Rafael Fiziev isimli dövüşçünün tekmeden kaçış anı sosyal medyada epey ilgi gören videolar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan MMA maçında eşi ve benzerine ender rastlanan bir olay yaşandı. Rafael Fiziev isimli dövüşçü, rakibinin tekmesinden Matrix’in meşhur hareketiyle kaçmayı başardı.

DANA WHITE PAYLAŞTI

Fiziev’in bu hareketi salonda bulunan izleyicilerden büyük alkış alırken, sosyal medyada da en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Rafael Fiziev karşılaşmayı kaybetse de yaptığı estetik hareketle maça damgasını vurmayı başardı. Bu hareket UFC Başkanı Dana White’ın da ilgisini çekti. White, böyle bir şeyi daha önce görmediğini belirtti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER