Medipol Başakşehir – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 turu maçında kapışacak. Kazanan yoluna devam edecek. Peki Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları, bugün önemli bir düelloya sahne olacak. Grubundan lider çıkan Medipol Başakşehir, ikinci olarak turlayan Galatasaray'ı, Fatin Terim Stadı'nda ağırlayacak. Kazananın çeyrek finale kalacağı Medipol Başakşehir – Galatasaray maçında iki takım normal süre, uzatma veya penaltılarda galibiyet arayacak. Galatasaray, Türkiye Kupası'nı hem en çok (17) hem de son üç yılda kazanan takım… Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i ise ligde oynanan son maçta galip gelmişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:30’da başlayacak olan Medipol Başakşehir – Galatasaray maçı ATV’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Yalçın, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal

GALATASARAY: Cenk, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski