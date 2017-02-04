Mutlu Topçu: Başarılı olan sahaya çıkar

Bursaspor Kulübü Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Özlüce Tesisleri'nde Balıkesirspor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu Topçu, “Üç gündür takımın başındayız. Bugün de bir hazırlık karşılaşması yaptık. Bu üç gün içinde beş antrenman yapabildik. Daha çok sabah idmanlarında fiziksel anlamda çalışmalarımız oldu. Öğlenden sonra ise taktik idmanları yaptık. Önemli olan yaptığımız çalışmaları maça yansıtabilmek. Bizim için güzel bir karşılaşma oldu. Özellikle maçın ilk yarısında istediklerimizi zaman zaman yapabildik” diyerek açıklamalırını şöyle sürdürdü:

ALIŞKANLIKLAR HEMEN YOK OLMUYOR

“Ancak bazı alışkanlıklar kolay terkedilmiyor. Daha önde basmanın tabii ki bazı dezavantajları var. Zaman zaman geriye çekildiğimiz anlar da oldu. Fakat şunu söylemek istiyorum ki takımdaki çalışma arkadaşlarımızın çalışma arzusu çok yüksek. Umutluyuz ve çok güzel şeyler olacak bu takımdan ancak bunları başarabilmek için çok çalışmalıyız. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var ve ben bunun avantaj olduğunu düşünüyorum. Kendi sahamızda bu maçı kazanmak istiyoruz.”

BAŞARILI OLAN SAHAYA ÇIKAR

Bir gazetecinin ‘Maça başladığınız gibi mi 8 numara pozisyonu düşünüyorsunuz. Yoksa farklı bir seçeneğiniz olacak mı?’ sorusuna Topçu “Şu anda tüm pozisyonlar ile alakalı bir değerlendirme yapıyorum. Daha karar vermedim. Benim için idmanlardaki ve maçlardaki performans çok önemli, kim formundaysa o sahaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

DEMORALİZE OYUNCU GRUBUYLA KARŞILAŞTIK

Mutlu Topçu ‘Göreva başlayalı kısa bir zaman oldu. Nasıl bir oyuncu grubu gördünüz?’ sorusuna ise “Moral olarak demoralize bir oyuncu grubu ile karşılaştık. Bizler profesyoneliz. Bir an önce bu durumdan kurtulmaları gerekiyor. Beklediğimden çok daha özverili bir futbolcu grubu var. Hepsi yetenekli ve zeki oyuncular. Ben oyuncularımdan memnunum” yanıtını verdi.