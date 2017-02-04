Samsunspor tam kadro çalıştı

Samsunspor 13 yeni transferinin katılmasıyla birlikte çalışmalarını Antalya’da sürdürdü.

Devre arası transfer sezonunun en çok transfer yapan takımı olan kırmızı-beyazlılar, 13 yeni transferinin katılımıyla birlikte tam kadro olarak ilk kez çalışma fırsatı buldu.

Samsun'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya'da kamp yapan kırmızı-beyazlılar ligde oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.13 transferden en son gelen 3 futbolcu Gökay İrkavul, Caner Koca ve Tom Muyters antrenmana ilk kez katıldı.Samsunspor Pazar günü Antalya'da Giresunspor ile hazırlık karşılaşmasına çıktıktan sonra Samsun'a dönecek ve çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.