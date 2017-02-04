Trabzonspor ikinci yarıdan umutlu

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla noktalayan ve devre arası yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, ikinci yarıda 30 ve üzeri puan toplayarak sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılacak pozisyonda ligi tamamlamayı hedefliyor.

Ligin ikinci devresinde oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, en az 21 puan daha toplayıp ikinci yarıda belirlenen hedefe ulaşmayı arzuluyor.

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal ekibine güvendiğini ve transferlerle birlikte daha güçlü bir takım olduklarını belirterek hedefe ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Yanal, iyi bir yolculukta olduklarını ifade ederek, “Hep birlikte el ele vererek bu yolu başarıyla yürüyeceğimize inanıyorum. Trabzonspor hak ettiği noktaya gelecektir” dedi.

BAŞKAN USTA İNANIYOR

Medical Park Arena’da yeni bir başlangıç yaptıklarına dikkat çekerek bu sezonu en kötü 5’inci sırada tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ise, “Hedefimiz ikinci yarıda 30 puanın üzerine çıkmak. Bu sezonu istediğimiz yerde tamamlayıp, gelecek sezon yapacağımız nokta takviyelerle zirve yarışının içerisinde olacağız. Trabzonspor camiası başarıyı hak ediyor. Hep birlikte kenetlenerek bunu başaracağız” diye konuştu.

Castillo antrenmanı yarıda bıraktı Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşaçcak olan Trabzonspor'da yapılan son antrenmanda Kolombiyalı oyuncu Castillo antrenmanı tamamlayamadı. İlgili Haberi Oku

ANTRENMANLAR MEDİCAL PARK ARENA’DA

Spor Toto Süper Lig’in 20’inci haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bulunan antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle çalışmalarını Medical Park Arena’da gerçekleştiriyor. Stadın alttan ısıtmalı olması nedeniyle bordo mavililerin burada antrenman yaptığı, aynı zamanda stadın özelliklerinin de bir kez daha test edildiği kaydedildi. Bugün de çalışmalarını Medical Park Arena’da gerçekleştirecek olan Trabzonspor, yarını ise izinli geçirecek.