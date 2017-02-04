Tuzlaspor 1-4 Sivasspor / Maç özeti

Tuzlaspor'u deplasmanda 4-1 mağşup eden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 8'e kaldı.

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Tuzlaspor: Murat, Bülent, Anıl, Kadir Kaan, Orkun, Arif (Ferhat dk. 62) , Muharrem Efe, Tuncay, Kıvanç (Barış dk. 73), Onur (Tolunay dk. 59), Ozan

Sivasspor: Tolgahan, İbrahim (Galip dk. 59), Ahmet (Rıdvan dk. 46), Hasan, Ziya, Yiğit, Burhan (Leandrinho dk. 53), Hakan, Adem, Emre, Ergin

Goller: Hakan (dk. 13), Adem (dk. 33), Ergin (dk. 55) (dk.57) (Sivasspor), Ozan (dk. 70) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Arif, Bülent (Tuzlaspor), Burhan, Rıdvan (Sivasspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13′ Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı önünde bulan Hakan topu filelere gönderdi. 0-1

33′ Ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Adem Koçak2ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

55′ Ceza sahası içinde topla buluşan Leandrinho pasını sağ kanattan gelen Ergin'e pasını verdi. Ergin'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

57′ Emre'nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ergin topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

70′ Tuncay'ın pasında topla buluşan Ozan ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4