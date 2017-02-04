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TV’de bugün (04-01-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:244 Şubat 2017
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TV’de bugün (04-01-2017)

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Tuzlaspor-Sivasspor ………………….A Spor ……….14.00

Gençlerbirliği-Kayseri ……………………ATV ……….16.15

Şanlurfaspor-Ç.Rize……………………A Spor ……….18.30

M.Başakşehir-Galatasaray………………ATV ……….20.30

Hazırlık maçı

Bursaspor-Balıkesir…………Bursaspor TV ……….15.00

İspanya Ligi

Malaga-Espanyol …………….Bein Sports 1 ……….15.00

Barcelona-Ath.Bilbao ……..Bein Sports 2 ……….18.15

Atletico Madrid-Leganes….Bein Sports 4 ……….20.30

Valencia-Eibar………………….Bein Sports 3 ……….22.45

İngiltere Ligi

Chelsea-Arsenal ………………Bein Sports 2 ……….15.30

Hull City-Liverpool…………..Smart Spor 2 ……….18.00

Southampton-West Ham ….Smart Spor ……….18.00

Tottenham-MiddlesbroughBein 3 / Smart 2……20.30

Almanya Ligi

Bayern Münih-Schalke ……..Eurosport 2 ……….17.30

B.Dortmund-Leipzig …………Eurosport 2 ……….20.30

Fransa Ligi

Monaco-Nice ………………….Bein Sports 1 ……….19.00

Dijon-PSG……………………….Bein Sports 2 ……….22.00

Hollanda Ligi

AZ Alkmaar-PSV………………..Tivibuspor 3 ……….21.45

Brezilya Paulista Şampiyonası

Sao Bento-Corinthians……Bein Kanal 91 ……….22.00

İtalya Ligi

Bologna-Napoli ………………Bein Sports 4 ……….22.45

Afrika Kupası 3.lük maçı

Burkina Faso-Gana…………..Tivibuspor 2 ……….22.00

Portekiz Ligi

Porto-Sp.Lizbon ………………….Tivibuspor ……….23.30

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

M.Uşak-Beşiktaş………………Bein Sports 3 ……….16.00

Yeşilgiresun-Trabzon MP..Bein Sports 3 ……….18.30

Kadınlar Ligi

Adana ASKİ-Beşiktaş …………….TRT Spor ……….15.30

VTB Ligi

Lokomotiv Kuban-Nizhny..Tivibuspor 3 ……….16.00

NBA

New York-Cleveland ………………….TV 8.5 ……….04.30

Utah-Charlotte…………………………NBA TV ……….05.00

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı-Fenerbahçe …………NTV Spor ……….13.00

Beşiktaş-Çanakkale Bld. ……….NTV Spor ……….16.00

Efeler Ligi

İnegöl Bld.-Maliye Piyango……TRT Spor ……….19.00

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