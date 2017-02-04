TV’de bugün (04-01-2017)

FUTBOL
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
Tuzlaspor-Sivasspor ………………….A Spor ……….14.00
Gençlerbirliği-Kayseri ……………………ATV ……….16.15
Şanlurfaspor-Ç.Rize……………………A Spor ……….18.30
M.Başakşehir-Galatasaray………………ATV ……….20.30
Hazırlık maçı
Bursaspor-Balıkesir…………Bursaspor TV ……….15.00
İspanya Ligi
Malaga-Espanyol …………….Bein Sports 1 ……….15.00
Barcelona-Ath.Bilbao ……..Bein Sports 2 ……….18.15
Atletico Madrid-Leganes….Bein Sports 4 ……….20.30
Valencia-Eibar………………….Bein Sports 3 ……….22.45
İngiltere Ligi
Chelsea-Arsenal ………………Bein Sports 2 ……….15.30
Hull City-Liverpool…………..Smart Spor 2 ……….18.00
Southampton-West Ham ….Smart Spor ……….18.00
Tottenham-MiddlesbroughBein 3 / Smart 2……20.30
Almanya Ligi
Bayern Münih-Schalke ……..Eurosport 2 ……….17.30
B.Dortmund-Leipzig …………Eurosport 2 ……….20.30
Fransa Ligi
Monaco-Nice ………………….Bein Sports 1 ……….19.00
Dijon-PSG……………………….Bein Sports 2 ……….22.00
Hollanda Ligi
AZ Alkmaar-PSV………………..Tivibuspor 3 ……….21.45
Brezilya Paulista Şampiyonası
Sao Bento-Corinthians……Bein Kanal 91 ……….22.00
İtalya Ligi
Bologna-Napoli ………………Bein Sports 4 ……….22.45
Afrika Kupası 3.lük maçı
Burkina Faso-Gana…………..Tivibuspor 2 ……….22.00
Portekiz Ligi
Porto-Sp.Lizbon ………………….Tivibuspor ……….23.30
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
M.Uşak-Beşiktaş………………Bein Sports 3 ……….16.00
Yeşilgiresun-Trabzon MP..Bein Sports 3 ……….18.30
Kadınlar Ligi
Adana ASKİ-Beşiktaş …………….TRT Spor ……….15.30
VTB Ligi
Lokomotiv Kuban-Nizhny..Tivibuspor 3 ……….16.00
NBA
New York-Cleveland ………………….TV 8.5 ……….04.30
Utah-Charlotte…………………………NBA TV ……….05.00
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı-Fenerbahçe …………NTV Spor ……….13.00
Beşiktaş-Çanakkale Bld. ……….NTV Spor ……….16.00
Efeler Ligi
İnegöl Bld.-Maliye Piyango……TRT Spor ……….19.00