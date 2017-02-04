Ümit Davala’dan çeyrek final itirafı

Tuzlaspor Teknik Direktörü Ümit Davala, “Çeyrek finale kalmak istiyorduk. Ancak 4 gol yedik ve elendik” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

4-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktör Ümit Davala, şunları söyledi:

“Çeyrek finale kalmak istiyorduk. 4 tane gol yedik. Bugün atamayana atanlar durumu vardı. Girdiğimiz pozisyonlardan sonra gol yedik. Birçok pozisyona girdik ve fırsat yakaladık. Durum 1-0 iken bile beraberliği yakalayacak pozisyonlar bulduk. Futbolda bunlar var. Bizim için lig daha önemli. Ligin dibinden kurtulmaya çalışacağız. Zaman zaman çok iyi işler yaptık. Takımı tebrik ediyorum. Her zaman arkasındayız. Artık kupayı unutup sadece lige dönmek istiyoruz.”