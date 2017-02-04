Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
11 Şubat 2017 13:30
ALANYASPOR
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ümit Özat: Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2. yarı için şimdiye kadar oynadıkları en iyi maç olduğunu belirterek, “Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk, ancak olmadı” dedi.
19:074 Şubat 2017
0
Ümit Özat: Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Kayserispor'a yenilerek kupadan elenen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat, “Skora baktığımızda iç açıcı değil ama 2. yarıya baktığımızda şimdiye kadar oynadığımız en iyi oyundu. Gollerin hepsi bireysel hata. Gollerde kim olursa olsun yapabileceğiniz bir şey yok. Oyun olarak 2. yarı için futbolcularımı tebrik ettim” şeklinde konuştu.

“Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk”

Kupayı kazanmaları durumunda hayatını kaybeden efsane başkanları İlhan Cavcav'ın kabrine götürmek istediklerini söyleyen Özat, “Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk, ancak olmadı. Yeni transferlerimiz iyi ve oyunumuza katkı sağlayacaklarını gösterdiler. Bu bizi gelecek için umutlandırdı” ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER