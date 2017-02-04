Uzaylılar Bursa’da!

Bursa'da düzenlenecek olan 2017 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nı uzaylılar da izleyecek!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 150 dünya çapında önemli sporcunun katılacağı ‘3 bant dünya kupası’ ile Bursa ikinci kez bilardo ile dünya gündemine taşınacak. Hazırlanan tanıtım filminde sadece dünyalılar değil uzaylıların da bu turnuvaya ilgi göstereceğine değinilmiş ve turnuvaya dikkat çekmek için “uzaylı” konsepti seçilmiş ve herkes Bursa’ya şampiyonları izlemeye geliyor algısı yaratılmış.

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Kolay görünse de, fizik olarak çok gayret gösterilmese de tamamen zekaya dayalı bir oyun olan bilardo; matematik, geometri, fizik bilgisi ve tam konsantrasyon isteyen bir spor. İnfiniti Medya’nın hazırladığı tanıtım filmi çok beğeni topladı. Sıradışı bir kurgu ile İnfiniti Medya Bilardo sporuna değer katarken tanıtım filminde Bursa’nın kültür ve turizm öğeleri bilardo sporunun unsurlarıyla birlikte sunuluyor. Uygarlıklar beşiği Anadolu’nun cennet köşelerinden Bursa’yı ve bilardoyu anlatan tanıtım filmi bilardo federasyonunun resmi sayfasından paylaşılırken, spor kanalları da yayınlamaya başladı. Film ayrıca 24 ülkeden gelen sporcular için turnuvanın açılış seremonisinde de gösterilecek.

Filmin özeti

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun 2017 Dünya Kupası tanıtım filmini hazırlayan kreatif stüdyo, Infiniti Medya’nın Yönetmeni Sinan Kaçar konunun çıkış noktasını şöyle anlattı:

“Tanıtım filminde dünyaya yaklaşan bir uzay gemisi görülüyor. Uzaylılar bütün dünyada, bu şampiyonaya katılacak bilardonun en büyük isimlerini yaşadıkları memleketlerinde arıyorlar. Fakat bulamıyorlar. Sonunda uzaylıların biri Bursa’da gerçekleşecek olan şampiyonayı fark ediyor. O yüzden arayışlarını Bursa’ya yönlendiriyorlar. Ve tüm oyuncuların Bursa’da olduğunu fark ediyorlar. Final sahnesinde, uzaylıların dünyanın en büyük oyuncularını izlemek için Bursa’ya indiği görülüyor. Herkes Bursa’ya şampiyonları izlemeye geliyor fikrini anlatmaya çalıştık.”