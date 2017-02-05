Akhisar Belediyespor 3 – 1 Gümüşhanespor / Maç özeti

Akhisar Belediyespor, sahasında Gümüşhanespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Samardzic, Mustafa, Kadir, Custodio, Özer (Soner dk. 77), Aykut (Kafi Adu dk. 56), Vaz Te, Cikallleshi (Muğdat dk. 64)

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Mehmet Abdullah (Süleyman dk. 46), Taner, Rahmi Muhammet, Cem Sultan, Cumhur, Serhat, Muhammed (Zahit dk. 61), Mehmet Menderes (Alperen dk. 75), Rıdvan, Ali

Goller: Vaz Te (dk. 10), Samardzic (dk. 49), Muğdat (dk. 90+3) (Akhisar Belediyespor), Ali (dk. 86 pen.)

Sarı kartlar: Vaz Te, Kafi Adu, Mustafa (Akhisar Belediyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOOOOL! 10′ Cikallleshi'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Vaz Te, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girer girmez yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Hasan Hüseyin'in ayaklarının yanından filelerle buluştu. 1-0

25′ Kadir'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vaz Te'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

32′ Cikallleshi'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Vaz Te, topu kontrol ederek daha müsait pozisyondaki arkadaşı Lopes'in önüne bıraktı. Lopes'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti.

39′ Mehmet Menderes'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Cem Sultan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ta kaldı.

45+2′ Mustafa'ın pasıyla topla buluşan Cikallleshi, ceza sahası içerisinde rakip savunma ve kaleci Hasan Hüseyin'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

GOOOOL! 49′ Kadir'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samardzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

51′ Muhammed'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Lukac son anda tokatlayarak kornere gönderdi.

81′ Lopes'in pasıyla topla buluşan Soner'in ceza sahası içi sol çaprazda müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Hasan Hüseyin, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85′ Caner’in ceza sahası içerisinde Süleyman’a yaptığı faul sonrası hakem Özgür Yankaya, penaltı kararı verdi.

GOOOOL! 86′ Penaltı atışını kullanan Ali’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

GOOOOL! 90+3′ Akhisar Belediyespor atağında Soner’in pasında Gümüşhanespor savunmasının kontrol edemediği topu önüne alan Muğdat, ceza sahası içerisinde kaleci Hasan Hüseyin’i de geçerek, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 3-1