Amatör kümede kavga

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Süper Amatör Küme’de mücadele eden Bayatspor ile Akınsporlu futbolcular karşılaşma sonrası soyunma odası önünde birbirlerine girdi. Çıkan kavgayı polis ayırdı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Küme Ligi'nde mücadele eden Bayatspor ile Akınspor takımları Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında gerginlikler yaşanmaya başlandı. 90 dakikası karşılıklı atılan birer golle berabere biten maç sonrası iki takım da yan yana olan soyunma odalarına gitti. Maç içerisinde yaşanan gerginlik soyunma odası girişine de yansıyınca iki takım futbolcuları birbirlerine yumruk sallayarak kavga etti. Kavgayı iki kulübün yöneticileri ile polis ekipleri kısa sürede ayırdı. Uzun süre sakinleştirilmeye çalışılan futbolcular arsında yaralanan olmadı.