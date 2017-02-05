Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe / Maç Özeti

Fenerbahçe, ilk yarıda gergin anların yaşandığı ve Tosic'in kırmızı kart gördüğü maçta Beşiktaş'ı Van Persie'nin golüyle 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselirken; siyah-beyazlıların kupa macerası sona erdi. Öte yandan Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk kez resmi bir maçtan yenik ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar ise kupaya veda etti. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri; Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor.

İki takım da kontrollü futbol oynarken, futbolcular arasında elektrikler gerildi. Beşiktaş ilk yarıda rakibine isabetli şut şansı vermezken, siyah-beyazlılar Talisca ve Oğuzhan gole yaklaştı.

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TOSIC’E KIRMIZI KART! ORTAM GERİLDİ

Dakikalar 41’i gösterdiğide topsuz alanda Van Persie ile Tosic arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncu, Hollandalı futbolcunun yaptığı sert harekete tepki gösterdi. Top oyuna alanını terk edince Tosic rakibinin üzerine yürüdü. Burun buruna gelen iki isimden Van Persie yerde kalınca Tosic’e kırmızı kart çıktı!

Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamazken, futbolcular sakinleştirdi.

İkinci yarının başlangıcı ise sakin oldu. Futbolcular eşitliği bozmak için gol ararken, hedefine Fenerbahçe ulaştı.

Dakika 72’yi gösterdiğinde Cenk’in karşı yarı sahada kaybettiği top sonrası faul bekledi Beşiktaş. Hakemden düdük gelmedi. Sonrasında Fenerbahçe hızlı çıktı Josef’le, onun sağa pasında Lens içeri hemen arkada bekleyen van Persie’ye çevirdi, ona sadece dokunmak kaldı ve ağları havalandırarak skoru 1-0 yaptı.

Volkan Demirel ilk yarı sonunda kavga etti Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Tosic'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Vodafone Arena karıştı. İlgili Haberi Oku

PENALTI BEKLENTİSİ!

Duraklama dakikalarında Beşiktaş’ın baskısı giderek arttı. Yine soldan bir orta yaptı Quaresma, ceza sahasında indi top, ceza yayında pas yaptı Beşiktaş, Marcelo’nun şutu Fenerbahçe savunmasından sekti. Beşiktaş penaltı bekliyor. Hakem “Hayır” diyor.

TOP FİLELERE GİTTİ ANCAK GOL SAYILMADI

90+3. dakikada Çok ilginç anlar yaşandı Vodafone Arena’da. Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Lens vuruşu erken kullanıp boş Beşiktaş ağlarına gönderdi ama hakem düdüğü çalmadığını işaret etti.

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Maçın son dakikaları çok gergin geçti. İki takım futbolcuları arasında gerilimli anlar yaşandı. Sahaya taraftar girdi. Volkan’ın üzerine yürümek isteyen taraftarı Cenk sakinleştirdi ve güvenlik görevlileri sahaya giren kişiyi sahadan aldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Van Persie`den Beşiktaş taraftarına şok hareket Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hemen başında Beşiktaşlı Oğuzhan ile bir tartışma yaşayan van Persie daha sonra siyah beyazlı tribünlere yönelik ilginç bir harekette bulundu. İlgili Haberi Oku