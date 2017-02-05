Beşiktaş – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bir tarafta yeni mabedinin tılsımını sürdürüp lig liderliğini kupa zaferiyle perçinlemek isteyen Beşiktaş, diğer yanda ise çıkış arayan moralsiz Fenerbahçe... Dolmabahçe’deki rövanşsız derbide, bir testi kırılacak. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, bu akşam Vodafone Arena'da dev bir maça sahne olacak. Kazananın tur atlayacağı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. D Grubu'nun lideri Kara Kartal ile C Grubu'nu ikinci bitiren Kanarya'nın ‘erken final' diye de nitelendirilen eşleşmesi, yakın zamanda iki kulüp başkanının söylemleriyle de karşı karşıya gelen iki ezeli rakip için sadece çeyrek final biletinden ibaret değil…

Ligde zirvenin uzağına düşen Fenerbahçe, Arena'ya çıktığı ilk maçı kazanıp, Beşiktaş'ın yeni evindeki yenilmezliğini bitirerek yapacağı büyük sükseyle ayağa kalkmak istiyor. Lig lideri siyah-beyazlılar ise evinin tılsımını koruyup, bu sezon çifte şampiyonluk için Kanarya'yı saf dışı bırakmaya kararlı.Rövanşı olmayan kritik derbide ateş çemberini yarıp çıkanın kim olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:30’da başlayacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ATV’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Sow, Van Persie