Beşiktaş kanatlardan vuracak

Vodafone Arena’da bileği bükülmeyen Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, ligde zirve yarışının uzağında kalan ezeli rakibin fişini erken çekmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların derbi stratejisi ise kanatlardan vurmak.

Yeni mabedinde çıktığı 18 resmi maçta (13 galibiyet ve 5 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen ve Dolmabahçe'de son 6 resmi karşılaşmayı kazanan Beşiktaş, son haftalarda özellikle deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşayıp ligde zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe karşısında ‘favori' gözükmesinin hakkını vermeyi hedefliyor.Bu amaç için belirlenen strateji ise ‘kanatlardan vurmak' oldu.

Talisca`ya vur emri! Ligde son 3 haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş'ta aynı ilk 11, derbide de büyük olasılıkla değişmeyecek. Şut ustası genç sambacı Talisca ise hocasından Fenerbahçe kalesini uzaktan avlama talimatını aldı. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Şenol Güneş, son antrenmanda özellikle kenar bindirmeleri ve orta çalıştırdı.Bu planında Quaresma ve Babel'e çok güvenen kurt hoca, 5-1'lik Konya maçındaki gibi hızlı başlayıp, formsuz Kanarya karşısında tribünleri de arkasına alıp derbiyi erken koparmanın hesabını yapıyor. Güneş, öğrencilerine “Golü çabuk bulursak, daha sonra geniş alanda fişi çekebiliriz” dedi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Bir tarafta yeni mabedinin tılsımını sürdürüp lig liderliğini kupa zaferiyle perçinlemek isteyen Beşiktaş, diğer yanda ise çıkış arayan moralsiz Fenerbahçe... Dolmabahçe'deki rövanşsız derbide, bir testi kırılacak. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlgili Haberi Oku

34 YILDIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 15 kupa maçını kaybetmedi. Siyah-beyazlı takım, bu organizasyonda 4 Mayıs 1983 tarihinde 3-0 hükmen yenildiği ezeli rakibi karşısında daha sonra 11 galibiyet ve 4 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süre zarfında Fener'i 3 kez finalde yenip kupanın sahibi oldu.