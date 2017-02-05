Beşiktaş kanatlardan vuracak

Yeni mabedinde çıktığı 18 resmi maçta (13 galibiyet ve 5 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen ve Dolmabahçe'de son 6 resmi karşılaşmayı kazanan Beşiktaş, son haftalarda özellikle deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşayıp ligde zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe karşısında ‘favori' gözükmesinin hakkını vermeyi hedefliyor.Bu amaç için belirlenen strateji ise ‘kanatlardan vurmak' oldu.
Teknik Direktör Şenol Güneş, son antrenmanda özellikle kenar bindirmeleri ve orta çalıştırdı.Bu planında Quaresma ve Babel'e çok güvenen kurt hoca, 5-1'lik Konya maçındaki gibi hızlı başlayıp, formsuz Kanarya karşısında tribünleri de arkasına alıp derbiyi erken koparmanın hesabını yapıyor. Güneş, öğrencilerine “Golü çabuk bulursak, daha sonra geniş alanda fişi çekebiliriz” dedi.
34 YILDIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 15 kupa maçını kaybetmedi. Siyah-beyazlı takım, bu organizasyonda 4 Mayıs 1983 tarihinde 3-0 hükmen yenildiği ezeli rakibi karşısında daha sonra 11 galibiyet ve 4 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süre zarfında Fener'i 3 kez finalde yenip kupanın sahibi oldu.