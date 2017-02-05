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Bursaspor set vermedi

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor, Yeşil Bayramiç'le karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Bursaspor, rakibini 25-14, 25-10 ve 25-13‘lük setlerle 3-0 yenerek ilk 4 iddiasını sürdürdü.
17:295 Şubat 2017
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Bursaspor set vermedi

Bursaspor 3-0 Yeşil Bayramiç

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sinan Delibaş (xxx), Selin Güçlü (xxx)

BURSASPOR: Dilara (xxx), Bahar (xxx), İrem (x), Elena (xxxx), Selin Yurtsever (xxx), Melis Ece (xxx) (Müge xxx/ libero, Emel xxx)

YEŞİL BAYRAMİÇ: Aslı (xx), Aclan (xx), Yıldız Begüm (xx), Nelly (xx), Valeriya (xx), Büşra (xx) (Esra xx/ libero, Meryem xx, Nilay xx)

SETLER: 25-14, 25-10, 25-13

SÜRE: 59 Dakika (21,18, 20)

SARI KART: Aclan (8-4 Yeşil Bigadiç)

KIRMIZI KART: Yüksel Türk (23-13 Yeşil Bigadiç antrenörü)

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