Bursaspor set vermedi

Bursaspor 3-0 Yeşil Bayramiç
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Sinan Delibaş (xxx), Selin Güçlü (xxx)
BURSASPOR: Dilara (xxx), Bahar (xxx), İrem (x), Elena (xxxx), Selin Yurtsever (xxx), Melis Ece (xxx) (Müge xxx/ libero, Emel xxx)
YEŞİL BAYRAMİÇ: Aslı (xx), Aclan (xx), Yıldız Begüm (xx), Nelly (xx), Valeriya (xx), Büşra (xx) (Esra xx/ libero, Meryem xx, Nilay xx)
SETLER: 25-14, 25-10, 25-13
SÜRE: 59 Dakika (21,18, 20)
SARI KART: Aclan (8-4 Yeşil Bigadiç)
KIRMIZI KART: Yüksel Türk (23-13 Yeşil Bigadiç antrenörü)