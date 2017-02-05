Cimbom teslim oldu

Tarık YILMAZ yazdı...

Galatasaray, ligde 6-0'lık farklı Akhisar galibiyetinin ardından bu sezonun en flaş ekiplerinden Başakşehir ile kupa mücadelesi verdi. Ancak sarı-kırmızılıların hesabı çarşıya uymadı. Maça Podolski'nin füzesinin direkten dönmesiyle başlayan Cimbom, ilk devrede art arda gelen gollerle yıkıldı. Mustafa Pektemek iki gol birden atarken, G.Saray'ın savunmasındaki zaaf dikkat çekiciydi. Orta sahada görev alan Selçuk ve De Jong'un birbirinden habersiz bir şekilde oynamasını hızlı atakları en iyi şekilde sergileyen Başakşehir affetmedi. Sneijder'in sakatlanması da Cimbom'un durumunu iyice zora soktu. Teknik Direktör Riekerink için tehlike çanları çalıyor. Son 3 sezonun kupa şampiyonu Galatasaray, bu sezon erkenden veda edebilir ancak bu kadar teslim olmuş bir şekilde futbol oynaması kabul edilebilir cinsten değil.

Hakem Mete Kalkavan'ın hatalı yönetimine bir kez daha şahit olduk. Emre Belözoğlu'nun dirseğine sarı kart veren Kalkavan'ın yardımcıları da Başakşehir'in ilk golündeki ofsaytı göremedi. Türk futbolunda son dönemde en çok konuşulan hakemler bu maçta da sınıfı geçemedi. Başakşehir'in futbolunu tebrik etmek lazım. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu sezon büyük işler yapıyor.

Öte yandan Başakşehir yönetiminin transferiyle büyük ses getirdiği Adebayor, dün taraftarla buluştu. Togolu dünya yıldızı, Süper