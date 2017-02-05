Derbide kırmızı çıktı! İki futbolcu kapıştı…

Vodafone Arena'da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında büyük bir gerilim yaşandı.

Beşiktaş – Fenerbahçe arasında Vodafone Arena’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısının son anlarında büyük bir gerilim yaşandı.

41. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında itişme yaşandı. Daha sonra Dusko Tosic, Robin van Persi’nin üstüne yürüdü ve Robin van Persie yerde kaldı.

Hakem Ali Palabıyık, Tosic’e kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartı gören Tosic çok sinirlendi ve takım arkadaşları Tosic’i sakinleştirmekte zorlandı. Tosic bir kaç kez daha Robin van Persie’nin üzerine yürümeye kalktı.

Bu sırada saha içinde büyük gerilim yaşanırken sahaya girmek isteyen taraftarlar oldu. Güvenlik güçleri o taraftarları engelledi.

Dusko Tosic`i zor sakinleştirdiler! Beşiktaşlı Tosic, Fenerbahçe derbisinde Van Persie ile yaşadığı gerilimli anlar sonrasında kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku