Dick Advocaat: Benim için oynayın

Kayserispor hezimeti sonrasında istifanın eşiğinden dönen Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, “Kazanmak zorundayız. Yenilirsek sadece kupadan elenmeyiz, Birçok şey değişir. Büyük takımlar zor günlerde ayağa kalkanlardır”dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, futbolcularıyla konuştu. Rövanşı olmayan bir karşılaşma oynayacaklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Kazanmak zorundayız. Yenilirsek sadece kupadan elenmeyiz, birçok şey değişir. Büyük takımlar, zor günlerde ayağa kalkma refleksini gösterebilenlerdir. Bu maçı kazanarak ayağa kalkacağız” dedi.

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