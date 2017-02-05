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Dick Advocaat: Bu iş bu şekildedir her zaman

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçtan sonra konuştu.
23:085 Şubat 2017
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Dick Advocaat: Bu iş bu şekildedir her zaman

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş’ı Van Persie’nin golüyle 1-0 eleyen Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, mücadeleyi yorumladı. Hollandalı teknik adam galibiyeti ve saha içerisinde yaşanan gerimli anları şöyle yorumladı;

Bu karşılaşma bizim için Pazartesi günü başladı. Kayserispor maçında aldığımız mağlubiyet sonrasında konsantre olmaya çalıştık. Maçın en başından itibaren duruşumuzu sergilediğimize inanıyorum. Topa sahip oldular ama pozisyon üretemediler. İkinci yarı 11’e 10 iyi oynayarak maçı kazandık.

Türkiye’nin 2 üst düzey takımın maçını izledik. Her şey yaşanabilir. Bu iş bu şekildedir her zaman. Saha içerisinde böyle şeyler yaşanabilir. Şenol Güneş’e saygı duyuyorum. Onunla benim aramda bir şey yok.

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
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