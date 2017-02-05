Ertuğrul Sağlam: Yerli antrenöre zaman tanınmalı

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Yerli antrenöre inanılıp zaman tanınmalı" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Zonguldak Kömürspor-Hacettepe maçını izleyen Ertuğrul Sağlam, “Yerli antrenöre inanıldığı, güvenildiği ve zaman tanındığında nasıl başarılar ortaya koydukları ortada” dedi.

Devrek İlçe Stadı’ndaki müsabakadan sonra hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ertuğrul Sağlam, daha sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Türkiye’de görev alan yabancı antrenör ve futbolculara karşı olmadığını belirten Ertuğrul Sağlam, şöyle devam etti:

“Beklentimiz şu; yerli antrenörlere yabancılara tanındığı kadar, onlara davranıldığı kadar, sabırla ve hoşgörüyle yaklaşılması. Bunu yapacak olan da başkanlarımız ve yöneticilerimiz. Sonuç itibariyle, yabancılar da gelip bu ülkeye hizmet ediyorlar, katkı sağlıyorlar. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de daha iyi antrenörler gelir ama bir yerli antrenör olarak şunu da biliyorum ki; yerli antrenöre inanıldığı zaman, güvenildiği zaman ve zaman tanındığı zaman nasıl başarılar ortaya koydukları da ortada.”

Spor Toto Süper Lig’de 3 takımın şampiyonluğa aday olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şampiyon adaylarından Medipol Başakşehir’i tebrik ediyorum, şu anda çok iyi götürüyor. Beşiktaş’ın da şampiyonluk yarışında diğer rakiplerinden çok daha şansı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray da bu işi bırakmayacak gibi görünüyor. Çünkü kupada elendikten sonra tek hedefi lig kaldı. 3 takım arasında kıyasıya bir mücadele olacak gibi görünüyor.”

Ertuğrul Sağlam, son olarak kendisine teklifler geldiğini, ancak çalışabileceği düzeyde bir teklif bulunmadığını söyledi.