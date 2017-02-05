Felipe Melo bile isyan etti: ‘Yeter artık TFF’

Brezilya'nın Palmeiras takımından top koşturan Felipe Melo, Galatasaray'ı hala yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabından isyan eden Sambacı, "Yeter artık TFF" dedi.

Galatasaray’ın unutulmaz isimler arasına giren Felipe Melo, sarı-kırmızılıları unutmuyor. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından TFF’ye ‘yeter artık’ dedi.

Felipe Melo, “Yeter artık TFF,Galatasaray a haksızlık yapmayı bırak,armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor unutma…” ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile oynadığı mücadelede hakem Mete Kalkavan’ın yönetimi tartışma konusu oldu. Ofsaytten bir gol yiyen Galatasaray, Emre Belözoğlu’nun da kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda sarı görmesine isyan etti.