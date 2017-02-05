Felipe Melo bile isyan etti: ‘Yeter artık TFF’

Galatasaray’ın unutulmaz isimler arasına giren Felipe Melo, sarı-kırmızılıları unutmuyor. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından TFF’ye ‘yeter artık’ dedi.
Felipe Melo, “Yeter artık TFF,Galatasaray a haksızlık yapmayı bırak,armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor unutma…” ifadesini kullandı.
Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile oynadığı mücadelede hakem Mete Kalkavan’ın yönetimi tartışma konusu oldu. Ofsaytten bir gol yiyen Galatasaray, Emre Belözoğlu’nun da kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda sarı görmesine isyan etti.