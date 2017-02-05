Fenerbahçe taraftarları ile polis arasında arbede

Fenerbahçeli taraftarların Beşiktaş ile oynanacak kupa maçı için Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında arbede yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena’ya giriş yaparken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarları getiren otobüslerin bir çoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, Şehitler Tepesi’nde bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı taraftarların ise gözaltına alındığı gözlendi.

Fenerbahçe taraftarı Kadıköy`de yangın çıkardı! Kadıköy'de toplanan Fenerbahçe taraftar grubunun içinden atılan bir havai fişek, bir binanın 4. katındaki dairenin mutfak penceresine isabet etti. Pencerenin panjuru alev aldığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Bu sırada bina sakinleri panik yaşadı. İlgili Haberi Oku