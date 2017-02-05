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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
GALATASARAY
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Galatasaray taraftarı suçluyu buldu – Galatasaray haberleri

Galatasaray taraftarları kötü gidişi bir sebebe bağlamıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu kötü tabloda yönetimi, teknik direktörü ve futbolcuyu eşit derecede sorumlu tutuyor
15:145 Şubat 2017
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Galatasaray taraftarı suçluyu buldu – Galatasaray haberleri

Galatasaray taraftarları Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir yenilgisi ile birlikte isyan etti. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir çoğunluğu kötü gidişi sadece bir yere bağlamıyor.

AMKSPOR’un yaptığı, “Galatasaray’da sorunun kaynağı sizce kim?” konulu ankette sarı-kırmızılı taraftarların yüzde 48 kadarı kötü gidişi yönetim, futbolcular ve teknik direktöre bağlıyorlar.

Oy kullananların yüzde 32’si sadece yönetimi hedef gösterdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yüzde 12’de kalırken, futbolcular yüzde 8 ile nu tabloda en masum eleman olarak göze çarpıyor.

Etiketler
Başakşehir galatasaray Riekerink taraftar yönetim
Son güncelleme: 15:19 | 05.02.2017
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