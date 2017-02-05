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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:00
GALATASARAY
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Cimbom’da Kayserispor mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20. haftasında Kayserispor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
17:215 Şubat 2017
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Cimbom’da Kayserispor mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20’nci haftasında Kayserispor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki idmanın ilk bölümünde, ısınma hareketleri ve gruplar halindeki beşe iki pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde rakipsiz savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Son bölümde ise dar alanda yüksek tempolu üçe üç oyun gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
galatasaray kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:22 | 05.02.2017
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