Galatasaray’da sakatlarda son durum

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan'ın durumları hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray, Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda sakatlanan üç oyuncunun durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir FK ile oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncularımız Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole’ün sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Selçuk İnan’ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Wesley Sneijder'ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır.