Gaziantep Basketbol seriye bağladı

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol oynadığı son 8 maçta da yenilgi yüzü görmeyerek galibiyet serisini 8'e çıkardı.

Ligde ve Avrupa’da başarılı performansıyla göz dolduran Gaziantep Basketbol ligde ve Avrupa’daki yenilmezlik serisini toplam 8’e çıkardı. Ligde oynadığı ilk 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Gaziantep ekibi İzmir’de oynadığı Best Balıkesir maçını kazanarak galibiyet serisini başlatmış ve üst üste 5 karşılaşmadan da zaferle ayrılmıştı.Gaziantep Basketbol, Avrupa’da ise son 3 müsabakada aldığı galibiyetle uluslararası arenada da 3 maçlık seri yakaladı.

Avrupa’da oynadığı son 6 maçta ise sadece bir mağlubiyeti bulunan Gaziantep Basketbol'un ligde ve Avrupa müsabakalarında karşılaştığı takımlar ile sonuçları şöyle:

Gaziantep Basketbol – Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 93-69

Muratbey Uşak – Gaziantep Basketbol: 82-87

Gaziantep Basketbol – İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61

Gaziantep Basketbol – Yeşilgiresun Belediyespor: 78-71

Pınar Karşıyaka – Gaziantep Basketbol: 79-92

Södertalje Kings – Gaziantep Basketbol: 51-93

Gaziantep Basketbol – BC Mureş: 100-79

Gaziantep Basketbol – Elan Chalon: 92-80