Gregg Popovich tarihe geçti

NBA'de 5 şampiyonluğu bulunan San Antonio Spurs'ün yaşayan efsanesi Gregg Popovich, bir takımda en çok maç kazanan koç unvanını aldı.

NBA Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs’ün efsanevi koçu Gregg Popovich, NBA’de bir takımda en çok maç kazanan çalıştırıcı oldu. Spurs’ün Denver galibiyeti ile birlikte eski Utah Jazz koçu Jerry Sloan’ı geçen Pop, 1128 galibiyet sayısına ulaştı.

MANU: POPOVICH’İN REKORA İHTİYACI YOK

Denver Nuggets karşısında 121-97’lik farklı Spurs galibiyetine 18 sayı ile katkı veren Manu Ginobili, Popovich’in rekorlara ihtiyaç duymadığını söyledi. Ginobili, “Bunlar sadece rakam. Onun bu organizasyona 20 yıldır kattıkları bu rakamlarla ölçülemez. Gerçek şu ki o uzun yıllar burada koçluk yapıyor ve inanılmaz işler başardı” diye konuştu.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER