Kasımpaşa, Osmanlıspor’u uzatmada devirdi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada topla buluşan Mehmet Güven'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
23. dakikada Osmanlıspor savunmasından atılan uzun topa iyi hareketlenen Bifouma’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ramazan topu ayağıyla kontrol etti.
25. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasına giren Adem’in soldan kale sahası içine gönderdiği topta arka direkte Eduok bomboş pozisyonda ıska geçti.
43. dakikada Castro'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda Hakan Arıkan'ın temasının ardından direğe çarpan top tekrar Hakan'a çarpıp oyun alanına geri döndü.
54. dakikada Koray'ın sağ kanattan son çizgiye inerek ortasında Rusescu’nun ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
67. dakikada rakibinden sıyrılıp son çizgiye inen Koray’ın ortasında ceza sahası içinde Musa’nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.
71. dakikada Prochazka'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Biofuma’nın ceza sahasına girip vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
99. dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında Musa Çağıran’ın yükselip kafa vuruşunda kaleci Ramazan, gole izin vermedi.
112. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla hareketlenen Turgut Doğan Şahin’in sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Sadiku, Titi, Veigneau, Abdullah, Castro (Guanca dk. 81), Popov, Adem, Eduok (Tunay dk. 67), Koita (Turgut Doğan dk. 106)
Osmanlıspor: Hakan, Koray, Prochazka, Numan, Pinto (Webo dk. 115), Musa, Mehmet, Regattin, Maher (Carlos dk. 46), Bifouma, Rusescu (Delarge dk. 80)
Gol: Turgut Doğan Şahin (dk. 112) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Abdullah, Sadiku, Veigneau (Kasımpaşa), Maher, Koray, Bifouma (Osmanlıspor)